Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ميرفت سلطان: 4.8 مليار جنيه حجم محفظة تمويل مشروعات الـ SMEs بالبنك

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:46 م
مرفت سلطان رئيس مجلس
مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات
Advertisements
ياسر جمعة
قالت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات "إن حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغ 4.8 مليار جنيه، حيث استطاع البنك ان يحقق نسبة 20% اقفال 30 يونيو2019 بينما تتراوح النسبة بين 18% و 20% مع تحرك محفظة الشركات الكبيرة.

وتابعت سلطان، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد ان محفظة التمويل العقاري بالبنك بلغت 15 مليون جنيه مصري، مؤكدة ان التمويل العقاري ليس احد الأنشطة الرئيسية بالبنك .

وأكدت أن تطوير العنصر البشري كان من أبرز التحديات التي واجهتها منذ توليها مسئولية رئاسة البنك، حيث ان تطوير هذا العنصر الهام هو هدف اساسي ومهم لدي المؤسسات التي تهدف للربح.

وأضافت رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات: منذ اللحظة الأولي لتولي مسئولية رئاسة البنك عملت علي تكاتف جهود العاملين والادارة حتي تستطيع مواجهة التحديات التي كانت تواجهها حينها لتحقق نتائج غير مسبوقة خلال السنة المالية يونيو 2017 حيث بلغت أرباح البنك 502 مليون جنيه .

وكشفت "سلطان" ان مجلس الادارة الحالي تولي البنك بحجم أرباح 336 مليون جنيه، ووضع خطة لمضاعفة حجم الارباح خلال الثلاثة سنوات الاولي ليصل الي 672 مليون جنيه، ليحقق أكثر من المتوقع خلال السنة المالية 2018/2019 ويصل الي حجم ارباح 1.051 مليار جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السمري: 6.5 مليار جنيه حجم التمويل متناهي الصغر في بنك القاهرة

ترشيحاتنا

محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه

تركى آل الشيخ يعلن مفاجأة لجمهور مصر.. شاهد

شاهد.. كويتية تذبح عجلين في بني سويف على روح حارس الملك سلمان

ضحية الغدر بالمنوفية.. محمود قتل على يد 3 شباب بسبب فتاة.. القصة كاملة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن جدول مسابقة الدوري.. تفاصيل

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا

شاهد .. وصول الخطيب واللاعبين لحفل تسليم درع الدوري

شابان أمريكيان يعذبان تمساحًا ويجبراه على شرب الكحول