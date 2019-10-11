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توك شو

فريدة الشوباشي تطالب بقطع كل شيء يتعلق بتركيا.. وتؤكد: أردوغان أصابه الجنون

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
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قسم التوك شو
قالت فريدة الشوباشي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه الحلم أن يكون «الخليفة»، لافتة إلى أن الدولة المصرية عقبة أمام أردوغان لتحقيق حلمه الديكتاتوري.

وأضافت الشوباشي خلال حوارها مع "إكسترا نيوز" أنه لا بد من مقاطعة كل شئ يتعلق بتركيا، قائلة:" لو الدواء التركي بيحييني مش هجيبه" .

وأوضحت أنه لا يوجد مُنافس لأردوغان اليوم على الزعامة إلا المصري، موضحة إلى أن المصري يكبر كل يوم بينما أردوغان يصغر كل يوم، مشيرة إلى أن أردوغان أصابه الجنون بعد خسارته في انتخابات "إسطنبول" و فوز معارضيه.
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