حادث مروري مروع بالسعودية.. وفاة 7 من عائلة واحدة

لقى 7 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب 3 اخرون اثر حادث مروري مروع مساء اليوم على طريق الرياض بمنطقة مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط، بحسب موقع عكاظ.



وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الاحمر بمنطقة عسير محمد الشهري انه فور تلقي عمليات متطقة عسير البلاغ باشرت 4 فرق اسعاف موقع الحادث في غضون دقائق واتضح وجود 7 حالات متوفاة من عائلة واحدة و3 اصابات.



وأضاف انه تم نقل اصابة خطيرة الى مستشفى الحياة الوطني واصابتين متوسطتين الى مستشفى خميس مشيط المدني عن طريق فرق الهلال الاحمر.

