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تعليم

تكنولوجيا التعليم وقضايا التحول الرقمي في العملية التعليمية.. مؤتمر بتربية نوعية عين شمس.. غدا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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تنظم كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس الملتقى العلمي الثالث لقسم تكنولوجيا التعليم بالتعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية.

تدور محاور الملتقى حول التخطيط الناجح لاستراتيجيات التحول الرقمى في العملية التعليمية والتحديات التي تفرضها قضايا التحول الرقمي على منظومة التعليم بجميع عناصرها من معلم ومتعلم ومحتوى وبيئة، وكذلك قضايا الأمن والخصوصية والقضايا الأخلاقية المرتبطة بها.

ومن المقرر أن ينظم الملتقى الثالث قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية برئاسة د. محمد احمد فرج رئيس القسم ومقرر الملتقى بالتعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية برئاسة د. زينب خليفة مدير المركز ومقرر الملتقى.

ويعقد المؤتمر فى الفترة من ١٢: ١٣ أكتوبر المقبل بدار ضيافة الجامعة بعنوان "تكنولوجيا التعليم وقضايا التحول الرقمى في العملية التعليمية ".
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