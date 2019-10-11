نادي القضاة: الانتخابات القادمة تجديد كلي في هيكل مجلس الإدارة وتشمل 17 مقعدا

أعلن رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، عن أن الانتخابات القادمة هي انتخابات تجديد كلي بمعنى انها تأتي على مجلس الإدارة بأكمله.



وأكد أن الانتخابات سوف تشمل ١٧ مقعد كالآتي مقعد الرئيس مقعد عن المتقاعدين و٥ مقاعد للمستشارين و٥ مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا و٥ من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.



وكان مجلس إدارة نادي قضاة مصر اعلن عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ٢١ أكتوبر.



وأضاف السيد؛ أن فتح باب الترشح سيكون اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ٢١ أكتوبر إلى يوم الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء.



وتابع المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر.