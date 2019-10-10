شاهد.. أحدث ظهور لرمضان صبحي داخل معسكر المنتخب

نشر رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر صورة له تجمعه مع لاعبى المنتخب من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من الجماهير.. وجاء التعليقات كالآتى :



بالتوفيق - الاحتفال كان ناقصك - العفيجى



وأدى المنتخب الوطني الأول تدريباته لليوم الثالث على التوالي باستاد القاهرة الدولي في معسكره استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.



وأشرف الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون على تدريبات الفريق التي شارك فيها جميع اللاعبين المختارين لخوض المعسكر.