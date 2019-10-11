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مرأة

انتبهي .. بعد سن الـ 30 تقل خصوبة البويضات

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
أكد الدكتور محمد مختار أخصائى علاج العقم والحقن المجهرى والأمراض النسائية أن عملية حفظ البويضات (المعروفة أيضًا بـ"تجميد البويضات) هدفها الحفاظ على إمكانية حمل النساء في المستقبل (بواسطة إخصاب خارج الجسم ( تلقيح اصطناعي أو طفل الأنابيب - IVF) وفي هذه العملية يتم استخراج بويضات من جسم المرأة وتوضع في التجميد.

وقال الدكتور محمد مختار إن تجميد البويضات يعرف أيضا باسم حفظ الخلية البيضية الناضجة بالتجميد، طريقة تُستخدم للحفاظ على قدرة النساء على الحمل في المستقبل، حيث تُستخرج البويضات من مبيضي المرأة وتُجمّد غير مخصَّبة وتحفّظ للاستعمال لاحقًا. ويمكن إذابة البويضة المجمدة وتلقيحها بالحيوان المنوي في المعمل ثم زرعها في رحم المرأة (التلقيح الصناعي).

وأضاف أن اكتشاف تقنية تجميد البويضات فى السنوات الماضية ساهم بشكل كبير فى الحفاظ على حلم الأمومة لدى المرأة فى حالة تعرضها لمشكلة صحية تؤثر على البويضات أو تأخر سن الزواج وهو آمن على البنات تماما ولا يؤثر على العذرية.

وأوضح ان كل بنت تأخرت فى الانجاب أو تجاوزت سن الـ 30 دون زواج ليست عرضة للحرمان من تحقيق حلم الأمومة لأن هذا يتوقف على معدل الخصوبة لديها ومخزون البويضات فقبل اتخاذ إجراء تجميد البويضات يجب عمل الفحوصات الطبية اللازمة وأهمها قياس مخزون البويضات حيث ان بعض البنات تظل محتفظة بخصوبة عالية بعد سن الـ 35 .

وأشار الدكتور محمد مختار الي انه لا توجد مخاطر لتجميد البويضات سواء على عذرية البنات أو إمكانية الإنجاب بشكل طبيعى فيما بعد او لا تحدث أى مشكلة بالجهاز التناسلى طالما تم اجراؤها فى مركز متخصص على يد طبيب ماهر لديه الخبرة الكافية فى هذه النوعية من العمليات .
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