عاصفة ترابية تضرب عددا من المناطق بمدينة أسوان

شهدت بعض المناطق داخل نطاق مدينة أسوان حدوث عاصفة ترابية خفيفة مفاجئة على فترات متباعدة، ولكنها لم تؤثر على حركة السير والمشاة بشكل عام.



فيما أطلقت الأجهزة المعنية تحذيراتها لأصحاب المركبات بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة ، كما حذرت المحافظة الفنادق العائمة والمراكب بالتوقف عن رحلاتها بالنيل لعدم تأثرها بالعاصفة.



كما تم تحذير الفنادق العائمة والمراكب بالتوقف عن رحلاتها بالنيل بشكل مؤقت حتى انتهاء العاصفة.



من ناحية أخرى تعرضت عدد من المناطق إلى سقوط أمطار خفيفة، تأثرا بموجة الطقس السيئ التى إجتاحت المحافظة، فيما اضطرت العاصفة المسئولين إلى قطع التيار الكهربائى، عن بعض المناطق لحين تحسن الأحوال الجوية.



ومن جهتها وجهت الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقى الإسعاف والإطفاء تحسبًا لسقوط أمطار، وتشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات أو إخطارات بشأن العاصفة لسرعة التعامل الفورى معها.