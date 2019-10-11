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حوادث

أمن الجيزة: ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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ندي حمودة - أحمد مهدي
شنت الأجهزة الامني بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية خلال 24 ساعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالقيام بحملة مكبرة للعمل على سيولة الحركة المرورية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4008 مخالفة مرورية متنوعة، بين 1635 مخالفة للإنتظار في الممنوع.

كما نجحت الحملات في ضبط 185 مخالفة تجاوز للسرعات المقررة، و48 مخالفة خلال حملات مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، وحجز 9 توك توك، و35 مخالفة زجاج ملون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.
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