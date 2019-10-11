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تعليم

14 أكتوبر .. آداب حلوان تتسلم ملفات طلاب قسم الفلسفة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:59 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تواصل كلية الآداب جامعة حلوان ، تسلم الملفات من الطلاب الجدد، بعد بدء الدراسة رسميا بالجامعات المصرية.

ووضع موظفو الكلية جدول الأقسام لمواعيد تسليم ملفات الطلاب الجدد بالكلية، حيث يسلم أ قسم ، وقسم الفلسفة بالكلية ملفات طلابه الجدد يوم ١٤/ ١٠، وأقسام الإنجليزى والإيطالى والفرنسى والصينى والمسرح يوم ١٥/ ١٠ وقسم التاريخ ١٦/ ١٠.

ويساعد أعضاء اتحاد الطلاب، موظفى الكلية فى عملية إصدار كارنيهات واستلام ملفات الطلاب الجدد يوميا كنوع من النشاط الطلابى.
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