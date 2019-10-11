14 أكتوبر .. آداب حلوان تتسلم ملفات طلاب قسم الفلسفة

تواصل كلية الآداب جامعة حلوان ، تسلم الملفات من الطلاب الجدد، بعد بدء الدراسة رسميا بالجامعات المصرية.



ووضع موظفو الكلية جدول الأقسام لمواعيد تسليم ملفات الطلاب الجدد بالكلية، حيث يسلم أ قسم ، وقسم الفلسفة بالكلية ملفات طلابه الجدد يوم ١٤/ ١٠، وأقسام الإنجليزى والإيطالى والفرنسى والصينى والمسرح يوم ١٥/ ١٠ وقسم التاريخ ١٦/ ١٠.



ويساعد أعضاء اتحاد الطلاب، موظفى الكلية فى عملية إصدار كارنيهات واستلام ملفات الطلاب الجدد يوميا كنوع من النشاط الطلابى.