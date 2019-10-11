آخر موعد للتقديم لمنح تشيفنيج للحصول على الماجستير بالمملكة المتحدة.. 5 نوفمبر

أعلنت وزارة التعليم العالي أن السفارة البريطانية بالقاهرة أفادت بأنه تم فتح باب التقدم لبرنامج منح Chevening Scholarships Programme لعام 2020/2021 للحصول على الماجستير من المملكة المتحدة.





وتوفر هذه المنح فرصة للدراسة للحصول على درجة الماجستير لمدة عام فى إحدى جامعات المملكة المتحدة الرائدة للقيادات المتمكنة او الناشئة فى جميع المجالات.



وتبلغ عدد المنح المقدمة للدارسين من مصر حوالى 45 منحة وينبغى التقدم إلكترونيا لمنح تشيفنينج على الموقع الإلكترونى الموضح بعد : www.chevening.org/apply



وأفادت بأن مكتب دول الكومنولث والدول الاجنبية يقدم تمويلًا لمنح تشيفننج علي ان يكون آخر موعد للتقدم هو 5 نوفمبر 2019 الساعه 12:00 بتوقيت جرينتش .



ونوهت الإدارة المركزية للبعثات انها لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح التي تعلن عنها.