Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آخر موعد للتقديم لمنح تشيفنيج للحصول على الماجستير بالمملكة المتحدة.. 5 نوفمبر

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
منح للطلاب
منح للطلاب
Advertisements
ياسمين سامى
أعلنت وزارة التعليم العالي أن السفارة البريطانية بالقاهرة أفادت بأنه تم فتح باب التقدم لبرنامج منح Chevening Scholarships Programme لعام 2020/2021 للحصول على الماجستير من المملكة المتحدة.


وتوفر هذه المنح فرصة للدراسة للحصول على درجة الماجستير لمدة عام فى إحدى جامعات المملكة المتحدة الرائدة للقيادات المتمكنة او الناشئة فى جميع المجالات.

وتبلغ عدد المنح المقدمة للدارسين من مصر حوالى 45 منحة وينبغى التقدم إلكترونيا لمنح تشيفنينج على الموقع الإلكترونى الموضح بعد : www.chevening.org/apply

وأفادت بأن مكتب دول الكومنولث والدول الاجنبية يقدم تمويلًا لمنح تشيفننج علي ان يكون آخر موعد للتقدم هو 5 نوفمبر 2019 الساعه 12:00 بتوقيت جرينتش .

ونوهت الإدارة المركزية للبعثات انها لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح التي تعلن عنها.
Advertisements

موضوعات متعلقة

منح لدراسة الماجستير بالمملكة المتحدة.. تعرف عليها| خدمات

منح لدراسة الماجستير فى بريطانيا.. اعرف التفاصيل وطريقة التقديم

ليشاركوا في بناء بلدهم.. السفير البريطاني: نهدف للاستثمار في الطلاب المصريين

منح للدراسة في سلوفاكيا.. تعرف عليها

آخر موعد للتقديم لمنح شيفننج للحصول علي الماجستير بالمملكة المتحدة.. 5 نوفمبر

التعليم العالي: منح دراسية مقدمة من المملكة المتحدة وماليزيا

ترشيحاتنا

مسابقة مصغرة.. شريف إكرامي يواصل احتفاله بدرع الدوري بطريقة مبتكرة

اتهامات للكاف بالفساد بسبب أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي

الزمالك يعلن ملعب مباراة جينيراسيون السنغالي وعدد الجماهير

فيديوجراف| 5 أطعمة مفيدة تصبح سامة بعد الطهي

أخبار الرياضة ..الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي .. موعد عملية الخطيب..الجنايني يفصح عن سر لأول مرة

دعاء قضاء الحاجة .. ادعوا الله بهذه الادعية يحقق لك ما تتمنى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البينك.. مايا دياب بإطلالة أنيقة للتوعية بمرض سرطان الثدي

بفستان بسيط .. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها