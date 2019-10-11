أخبار التوك شو..البترول: سعر البنزين أقل من الأسعار العالمية.. الشركة الروسية المنفذة لـ مفاعل الضبعة تكشف موعد تشغيل المحطة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



عميل تركي يتباهى بقتل السوريين.. شاهد تعليق فريدة الشوباشي بشأن موقف محمد ناصر





قالت فريدة الشوباشي إن الإعلامي الإخواني محمد ناصر عميل تركي يتباهي ويتشرف بقتل السوريين، متابعة أن جنان إردوغان ليس مقتصرا عليه فقط بل على جماعته أيضا.



وأضافت فريدة الشوباشي خلال حوارها عبر "إكسترا نيوز" أن الجماعة التي ساعدت أردوغان هم أصحاب مشروع الشرق الأوسط الكبير، مشيرة إلى أن أردوغان كان اعتقاده أن جماعة الإخوان أعطوه لقب "الخليفة المنتظر" ولكن في المخطط هو "أراجوز".



وأوضحت أن العدوان التركي على سوريا بدعم أمريكي، متسائلة كيف نصدق أن ترامب يسحب جنوده ومن بعده يأتي أردوغان في نفس المكان الذي رحل منه الاحتلال الأمريكي.



وتابعت فريدة الشوباشي أن أردوغان ليس لديه قيم أو أخلاق، لافتة إلى مدى عنجهيته للإنسانية.



بعد نجاح فيلم الممر.. أحمد عز: توقعت إننا هنسجل جول ونكسر الدنيا.. شاهد



قال الفنان أحمد عز، إن تنفيذ الأعمال الحربية كفيلم الممر، ليس عملية سهلة ويحتاج إلى مجهود كبير ليظهر بالشكل المطلوب.



وأضاف عز خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر قناة "Dmc"، أن المكسب الأدبي والمعنوي للممر أهم بكثير من المكسب المادي الذي حققه، مؤكدًا أن نوعية هذه الأفلام تعيش في التاريخ.



ولفت إلى أن النجاح الذي حققه فيلم الممر هو عدم شعور المشاهد بوجود الجرافيكس، متوجهًا بالشكر والتقدير لجميع العاملين خلف الكاميرا باعتبارهم السبب وراء هذا النجاح.



وفيما يتعلق بآخر أعماله، قال إنه ينتهي حاليًا من فيلم "يونس"، كما أنه يعمل على التجهيز لفيلم "كيرة والجن"، بالتعاون مع المخرج مروان حامد والفنان كريم عبد العزيز، مضيفًا: «أنا من جمهور كريم بحبه وبحترمه جدًا اشتغلنا سوا إعلانات وهو من الناس الحلوة في اللوكيشن".



واختتم: "بمجرد عرض فيلم الممر عليا عرفت إننا هنسجل جول وهنكسر الدنيا ولم أتوقع حجم هذا النجاح داخل وخارج ومصر".



يُشار إلى أن "الممر" فيلم دراما حربي مصري من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.



البترول: سعر البنزين أقل من الأسعار العالمية.. شاهد



قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، إن الدولة مازالت تطرح البنزين والسولار بسعر التكلفة وأقل كثيرًا من الأسعار العالمية.



وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مش بالكلام"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك 3 عوامل تحدد سعر البنزين في مصر، تتمثل في متوسط سعر خام برنت، وسعر الدولار، وسعر التكلفة، لافتًا إلى أن مصر تستورد 30% من احتياجاتها من المواد البترولية والزيت الخام.



وأشار إلى أنه لا توجد هناك أي توقعات حول التسعير التلقائي المقبل للبنزين، لافتًا إلى أن لجنة التسعير تحدد الأسعار وفقًا لمحددات واضحة.



ما شوفتش سفالة كده.. تامر أمين يشن هجوما ناريا على محمد ناصر







عرض الإعلامي تامر أمين، فيديو للإخواني الهارب محمد ناصر يعلق على الغزو التركي لشمال شرق سوريا، ويدافع بشدة على ما يفعله أردوغان بسوريا.



ومن جانبه قال "أمين" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر قناة "النهار"، أنا مشفتش سفالة ولا خيانة بالشكل ده قبل كده محمد ناصر يدافع عن أردوغان وكأنه مواطن تركى.



ونوه إلى أن أردوغان تجاوز كل المعايير والقوانين من إرهاب واتجار بالبشر وتمويل النفط لداعش، حتى في ملف حقوق الإنسان الذي يضرب به عرض الحائط، مُغافلًا كل تعاليم حقوق الإنسان الدولية حيث يعتقل قُضاة وصحفيين وضباط جيش، ويقوم بإغلاق الصحف والقنوات ويحجب مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: "أردوغان معندوش كبير ومبيخفش من حد".



وأشار: إلى أن مصر ودول العالم يدينون العدوان التركي على الأراضي السورية ويحذرون من العواقب الوخيمة للاعتداء.



معندوش كبير.. تامر أمين يشن هجوما حادا على أردوغان







عقب الإعلامي تامر أمين، على الغزو التركي لشمال شرق سوريا، قائلًا:" ما يفعله أردوغان منذ سنوات خرق للقوانين الدولية في كل المجالات".



وأضاف "أمين" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر قناة "النهار"، أن أردوغان تجاوز كل المعايير والقوانين من إرهاب واتجار بالبشر وتمويل النفط لداعش، حتى في ملف حقوق الإنسان الذي يضرب به عرض الحائط، مُغافلًا كل تعاليم حقوق الإنسان الدولية حيث يعتقل قُضاة وصحفيين وضباط جيش، ويقوم بإغلاق الصحف والقنوات ويحجب مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: "أردوغان معندوش كبير ومبيخفش من حد".



وأشار إلى أن مصر ودول العالم يدينون العدوان التركي على الأراضي السورية ويحذرون من العواقب الوخيمة للاعتداء.







ناقد سينمائي يكشف كواليس الحياة العسكرية للفنان الراحل أحمد مظهر







قال مصطفى الكيلاني، الناقد السينمائي، إن أحمد مظهر كان ضابطا بالجيش المصري، وكان مثله مثل ضباط الجيش في عهده كانوا مثقفين وأدباء، حيث إن من بعد مرحلة التنوير في مطلع القرن العشرين كان كثير جدًا من أبناء الطبقة المتوسطة جزء من تكوينهم الرئيسي أن يكونوا مثقفين ولديهم هوايات.



وأضاف "الكيلاني"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الفنان صلاح ذو الفقار كان أيضًا ضابطًا بالشرطة المصرية، وثروت عكاشة الذي قام ببناء وزارة الثقافة المصرية وقدم الثقافة للعالم العربي بأكمله كان ضابطًا بالجيش المصري، موضحًا أن أحمد مظهر كان قد شارك في حرب 1948، وأحد أعضاء الضباط الأحرار.



وتابع :" أحمد مظهر كان مع زملائه في ثورة 23 يوليو ، ولكن لم يُذكر دوره في التاريخ في هذه الثورة بناء على رغبته، حيث إنه كان يرى أن دوره في التنوير من خلال السينما أهم من دوره في الجيش المصري، وله 8 أفلام من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.



- كيف غّيّر فيلم رد قلبي حياة الراحل أحمد مظهر







قالت علياء طلعت، ناقدة سينمائية، إن الفنان الراحل أحمد مظهر، استطاع أن يُثبت نفسه في تاريخ الفن المصري رغم أنه بدأ حياته الفنية أثناء وجوده كضابط في الجيش المصري، وحصل على إذن من القوات المسلحة من أجل تجسيد فيلم "نور الإسلام"، في عام 1951، وسُمح له بذلك.



وأضافت علياء طلعت، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن فيلم رد قلبي هو من وضع أحمد مظهر على طريق الفن، حيث حاول استئذان الجيش المصري في ذلك الوقت من أجل القيام بهذا الدور، ولكن طلبه قُوبل بالرفض، فصمم على الاستقالة من الجيش من أجل استكمال أعماله الفنية.



وأشارت الناقدة السينمائية، إلى أن قرار أحمد مظهر بترك الحياة العسكرية كان صعبا للغاية، وكان وقتيا ولحظيا، حيث حين قوبل طلبه بتصوير فيلم رد قلبي بالرفض قدم استقالته على الفور، موضحة أن مظهر قدم العديد من الأفلام التاريخية والدينية كونه "فارس"، والعديد من الممثلين في ذلك الوقت كانوا يخشون الخوض في مثل هذه التجارب.





- كيف تقى نفسك من الانتحار.. معلومة للمديرين







يحتفل العالم اليوم، 10 أكتوبر، باليوم العالمي للصحة النفسية، والذي تنتهزه المنظمات والمؤسسات المعنية حول العالم للتعريف بقضايا الصحة النفسية وتعزيز الجهود لدعم الصحة النفسية.



وقد اختارت منظمة الصحة العالمية موضوعا رئيسيا لهذا العام هو "منع الانتحار".



ينهي ما يقرب من 800 ألف شخص حياتهم بالانتحار سنويا، وذلك ضمن أعداد أكبر بكثير ممن يفشلون في محاولات انتحارهم، كما يعد الانتحار ثاني الأسباب الرئيسية لوفاة من تتراوح أعمارهم بين 15-29 عاما حول العالم، وذلك وفقا لما عرضته فضائية "روسيا اليوم".



وقد نشرت المنظمة على صفحتها الرئيسية عددا من الفيديوهات من بينها هذا الفيديو الذي يعالج قضية الوقاية من الانتحار "معلومات لأرباب العمل والمدراء والموظفين".



- سقوط صخرة عملاقة على سيارة







سجل جهاز تسجيل الحوادث في سيارة، سقوط صخرة كبيرة على سيارة ركاب بيضاء كانت تسير في طريق جبلي بالقرب من مدينة لوشوي بمقاطعة يونيان الصينية، وفقا لما عرضته فضائية "روسيا اليوم".



وظهر في شريط الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ديلي ميرور"، كيف سقطت الصخرة الضخمة من أعلى الجبل، على سيارة سيدان بيضاء كانت تسير بسرعة على الطريق الضيق.



وتسبب الحادث بضرر كبير في هيكل السيارة، وعلى الفور، قام شهود العيان، بانتشال السائق من السيارة، ولم تذكر الصحيفة أي شيء عن حالته الصحية.



- على الدائري.. سائق توك توك متهور يهدد حياة قائدي السيارات







عرضت الإعلامية علا شوشة فيديو لسائق توك توك متهور علي طريق الدائري السريع بالقاهرة، وذلك خلال تقديمها برنامج "بيوتنا" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية.



ويظهر الفيديو ان سائق توك توك قام بترك عجلة القيادة ليسير علي الأسفلت بطريقة استعراضية ممسكا بجانب التوك توك.



وأشارت الإعلامية "علا شوشة"، إلي أن ذلك المقطع منتشر بشكل كبير علي السوشيال ميديا، ويعبر عن إهمال جسيم، فقد تودي تلك السلوكيات بحياة سائق التوك توك، فضلا عن ما قد ينتج عن ذلك من تعطيل طريق او وقوع حوادث بشعة.



- الشركة الروسية المنفذة لـ مفاعل الضبعة تكشف موعد تشغيل المحطة







قال الدكتور جريجوري سوسينن، نائب رئيس شركة "روس اتوم" للطاقة النووية، إن العقود الخاصة بـ مفاعل الضبعة النووي القائمين عليه سيتم تشغيله في عام 2026، ليتم بعدها بعام التشغيل المدني والفعلي للمفاعل خلال 2027.



ونوه، "سوسينن" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدى البلد"، إلي أن عام 2026 سوف يتم بدء المرحلة الأولي للمفاعل والتي تسمى بالتفاعلات الفيزيائية، ليتم تشغيل الجزئية الحرة داخل المفاعل.



وأضاف، أن ذلك العام سيشهد مجموعة كبيرة من الاختبارات للتأكد من كفاءة المحطة وجاهزيتها للتشغيل النووي.