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توك شو

البترول: سعر البنزين أقل من الأسعار العالمية.. شاهد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:59 م
صدى البلد
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توك شو
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، إن الدولة مازالت تطرح البنزين والسولار بسعر التكلفة وأقل كثيرًا من الأسعار العالمية.

وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مش بالكلام"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك 3 عوامل تحدد سعر البنزين في مصر، تتمثل في متوسط سعر خام برنت، وسعر الدولار، وسعر التكلفة، لافتًا إلى أن مصر تستورد 30% من احتياجاتها من المواد البترولية والزيت الخام.

وأشار إلى أنه لا توجد هناك أي توقعات حول التسعير التلقائي المقبل للبنزين، لافتًا إلى أن لجنة التسعير تحدد الأسعار وفقًا لمحددات واضحة.
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