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أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يستدعي وزير الطاقة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:08 م
وزير الطاقة الأمريكي
وزير الطاقة الأمريكي
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رويترز
أصدر رؤساء ثلاث لجان بمجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون طلب استدعاء لوزير الطاقة الأمريكي ريك بيري اليوم الخميس لدوره في جهود الرئيس دونالد ترامب لدفع الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق مع خصمه السياسي المحتمل، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقال رؤساء اللجان التي تقود التحقيق في خطاب أرسل لبيري: "في الآونة الأخيرة أثارت تقارير علنية تساؤلات حول أي دور قد تكون قمت به في نقل أو تعزيز رسالة الرئيس الصارخة إلى الرئيس الأوكراني".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلن بدء إجراءات عزل ترامب من منصبه بسبب محاولته اقناع رئيس دولة أجنبية التحقيق مع جو بايدن، مرشح الرئاسة الأمريكية.
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