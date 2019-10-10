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أخبار البلد

الأطباء: الحضور الجيد بانتخابات النقابة يعبر عن إرادة الأعضاء

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:20 م
صدى البلد
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محمد غالي
توقع الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء المرشح علي مقعد نقيب الأطباء، أن تشهد الانتخابات حضور كبير للأطباء، بسبب تنافس 16 مرشحا على مقعد النقيب.

وأكد أسامة عبد الحي لصدى البلد، أنه كلما كانت المشاركة بالانتخابات كبيرة كلما عبرت عن اختيار أكثر تعبيرا عن إرادة الأطباء.

وأوضح عبد الحي، أن ترشح عدد كبير من الأطباء علي منصب النقيب، تقضي على أي تكتلات وتسمح بوجود اختيارات كثيرة أمام المنتخبين لاختيار الأفضل.

وأشار مرشح منصب النقيب، إلى أن الحضور الجيد يثقل قيمة النقابة لدي الدوله، و في السابق كان الحضور لايتجاوز 12% ويكون منهم 10% إخوان فتحسم لصفهم، مطالبا الجميع بالحضور ودعم الانتخابات.


وتفتح غدا أبواب النقابة العامة للأطباء والفرعيات لانتخاب النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، في تمام الساعة التاسعة صباحا،وحتى الخامسة مساء.
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