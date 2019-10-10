على طريقة نجيب ساويرس.. فرج عامر يتعرض لهجوم شديد من متابعيه.. شاهد

فرج عامر.. يطالب بطرد سفير تركيا من مصر....إحتلال سوريا مرفوض



طالب المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بطرد السفير التركي من مصر على خلفية الهجمات التركية على الأراضي السوريةوالذي اسفر القصف التركي العشوائي على سوريا عن وقوع عدد من الضحايا المدنين — Farag Amer (@FaragAmer_) October 10, 2019

نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".وكتب فرج عامر قائلا: "فرج عامر.. يطالب بطرد سفير تركيا من مصر.. احتلال سوريا مرفوض، طالب المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بطرد السفير التركي من مصر على خلفية الهجمات التركية على الأراضي السورية والذي أسفر القصف التركي العشوائي على سوريا عن وقوع عدد من الضحايا المدنيين".ووقع فرج عامر فى نفس الخطأ الذي وقع فيه رجل الأعمال نجيب ساويرس من قبل، وهو طلب فرج عامر بطرد سفير تركيا من مصر ومن المعروف أنه لا يوجد سفير لـ تركيا فى مصر ، بل لها قائم بالأعمال.وحازت التغريدة على هجوم كبير من المتابعين وجاء أبرز التعليقات كالآتى:تركيا ليها قائم بالأعمال وليس لها سفير فى مصر.مافيش سفير تركي في مصر.