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محافظات

هارون والشرقاوي و أبوخضرة يتنافسون على منصب نقيب أطباء بنى سويف اليوم

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:59 ص
انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء
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محمد عبد الحليم
تنطلق اليوم الجمعة انتخابات نقابة الأطباء ببني سويف لاختيار نقيب الاطباء فى المعركة التى تشهد منافسة قوية بين اربعة مرشحين على منصب النقيب حيث يتوجه حوالى 10 الاف طبيب للإدلاء باصواتهم لصناديق الاقتراع بمقر نقابة الاطباء بكورنيش النيل .

ويتنافس كل من د. مصطفى هارون وكيل النقابة السابق واستشارى التجميل والحروق والجراحة العامة والذى يتمتع بقبول كبير بين الاوساط الطبية والمجتمع المدنى نظرا لعلاقاته القوية ومساهمته الانسانية والطبية ومرشح بقوة على منصب نقيب الاطباء ويتنافس ايضا د. احمد الشرقاوى نقيب الاطباء الحالى ومدير مستشفى بنى سويف العام سابقا واستشارى النساء والتوليد وله علاقات واسعة مع الاجهزة التنفيذية والاطباء كما يتنافس على منصب النقيب د. احمد حمدى ابو خضرة ممارس عام ورئيس مجلس محلى المدينة سابقا ويلقى قبولا وسط الاطباء نظرا لطبيعته الهادئة وعلاقاته السياسية والتنفيذية خلال رئاسته للمجلس المحلى ويدخل فى المنافسة على نفس المنصب د. علاء ابو خضرة ابن عم المنافس الثالث ويعمل طبيب ممارس عام ويتمتع بعلاقات متوازنة وكبيرة مع الاوساط الطبية .

واكد مصدر بنقابة الاطباء اعلان النتيجة اليوم بعد انتهاء الاقتراع .
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