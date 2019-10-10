شريف عامر لـ محمد منير: كل سنة وأنت طيب يا كينج

هنأ الإعلامي شريف عامر، الكينج محمد منير بمناسبة عيد ميلاده، قائلا: «كل سنة وانت طيب».



وأضاف شريف عامر خلال برنامج «يحدث في مصر» أنه على المستوى الشخصي من عشاق الكينج محمد منير، موضحا أن أغاني محمد منير جزء من نشأته.



وأوضح شريف عامر أن محمد منير لا ينتمي لجيل معين ولكنه صوت لكل الأجيال والأعمار، لافتا إلى أنه سعيد أنه أجرى حوار مع الكينج في وقت سابق.