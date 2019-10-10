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توك شو

أبو يكشف عن مطربيه المفضلين.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:51 م
المطرب ابو
المطرب ابو
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خالد محيي الدين
قال المطرب "ابو"، إنه يحب الأستماع لـ مطربي الزمن الجميل من أغنياء الفنان الراحل "عبد الحليم حافظ"، "محمد فوزي" والست "ام كلثوم"، مؤكدا أنه يعشق الحان الراحل "سيد مكاوي".

وتابع، المطرب "ابو" خلال لقاء تلفزيوني على قناة "اون أي" الفضائية، أنه يفضل الاستماع للفنانة "اليسا" بجانب صديقه المطرب "دوزي"، مؤكدا انه كان من أشد المعجبين بالموسيقى والألحان الخاصة بأغانيه حتي تقابلا في المغرب العربي ويصبحا الأصدقاء فيما بعد.

ونوه المطرب "ابو" إلى أنه يفضل الموسيقى الغربية الخاصة بالفنان الأمريكي الراحل "بوب مارلي".
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