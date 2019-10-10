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برلمان

أبرزها إعادة الخلافة العثمانية.. خارجية البرلمان تكشف مؤامرة أردوغان ضد الدول العربية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:14 م
اردوغان
اردوغان
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حسن رضوان
أدانت سامية رفلة عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، العدوان التركي الغاشم على الأراضي العربية السورية، مؤكدة أن أردوغان يسعى لإعادة الخلافة العثمانية.

وأضافت "رفلة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المدعو أردوغان يسعى للتوسع في الأراضي العربية من خلال أساليب العنف والقمع لكي يتوغل في هذه الأراضي ويكون له السلطة عليها، مؤكدة أن جميع دول العالم وعلى رأسهم الدول العربية لن يقفوا مكتوفي الأيدي ولكن سيقومون بخطوات قوية لردع هذا الشخص.

وأشارت عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، إلى أن أردوغان يقوم بهذه الانتهاكات؛ لأنه لا يقف على أرض صلبة بعد أن ظهرت حقيقته أمام شعبه حيث قام ببناء 10 سجون بعد أن ألقي القبض على 250 ألف معتقل من الأبرياء.

وأوضحت النائبة أن أردوغان أصبح شخصا غير مرغوب فيه لدى الجميع وذلك كان سببا رئيسيا في استخدام أدوات القمع والعنف ضد الشعوب، لافتة إلى أنه وضع خطة تستهدف النيل من الشعوب العربية، فكانت من أبرزها ذلك العدوان الغاشم على الأراضي السورية وبعدها سيقوم بالتوجه إلى الدول العربية الأخرى لتحقيق مآربه الشيطانية.
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