ترامب: انتصرنا على داعش في سوريا.. وهذا مصير الجيش الأمريكي في المنطقة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، انتصار جيشه على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.



وقال ترامب في كلمة إلى الصحفيين: "لا أعتقد أن الشعب الأمريكي يريد عودة جيشنا إلى المنطقة".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف عن عدد من الخيارات، للتعامل مع الأزمة الحالية بعد إطلاق تركيا العملية العسكرية "نبع السلام"، في شمال سوريا، للقضاء على الأكراد.



وقال "ترامب"، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدينا خيار واحد من 3 خيارات للرد على تركيا وهي، إرسال آلاف القوات والانتصار عسكريا، أو ضرب تركيا بشدة من الناحية المالية ومعاقبتها، أو التوسط في صفقة بين تركيا والأكراد".



وأضاف "ترامب" أن الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش في سوريا بنسبة 100%، لافتا إلى أنه لم يعد لدى واشنطن أي قوات في المنطقة التي تتعرض للهجوم من قبل تركيا.