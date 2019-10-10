انهيار ابنة طلعت زكريا أثناء تلقيها واجب العزاء في والدها.. فيديو

حضر عدد كبير من الفنانين عزاء الفنان طلعت زكريا ، والذى أقيم مساء اليوم فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين .



وكان على رأس هؤلاء الفنانين الفنان هشام ماجد، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى قمر ، المنتج محمود شميس، المذيعة هند رضا، عمرو مهدي، إسراء عبد الفتاح ، المخرج عمرو عرفة، مجدى بدر، والأب بطرس دانيال، ومحمد محمود، والكاتب وليد يوسف، أكرم حسنى، أحمد صيام، المخرج أحمد صقر، محمد الصاوى، ايهاب فهمى، أشرف زكى ، كريم فهمى ، هشام ماجد ، جلال الشرقاوى وأكرم حسنى بالإضافة الى الفنان محمد هنيدى .



وقد شهد العزاء أنهيار إيمى طلعت زكريا ، والتى حاول مساندتها عدد كبير من الفنانين فى تلك المحنة، ودعمها .



كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفي الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، حيث توفى بعد 4 أيام من دخوله.