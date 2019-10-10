سيحاكم قريبا.. متحدث البرلمان: أردوغان كذاب وكلامه عن مصر وقائدها مرفوض

أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان رفضه وبشكل قاطع لحديث المهووس رجب طيب أردوغان عن مصر وقائدها.



ووصف "حسب الله " فى بيان له أصدره منذ قليل حديث أردوغان عن هجماته ضد سوريا بأنها لحماية الشعب الشورى بالكذب والخداع، مؤكدا أن أردوغان كذاب ويتحدث بلسان حال جماعة الإخوان الإرهابية وأنه لم يستطع إخفاء حقيقة انضمامه لهذه الجماعة المارقة بمجرد إنهاء الشعب المصرى لحكم الفاشية الدينية فى ثورته الخالدة 30 يونيو عام 2013.



وقال الدكتور صلاح حسب الله لقد تابعت أكاذيب وأطروحات ساذجة للسلطان التركى المهووس أردوغان وهى لا تتفق مع أي منطق عن حربه ضد سوريا، مؤكدا أن الحقد الأسود داخل قلب أردوغان لا يزال مستمرا؛ لأنه فقد أحلامه فى السيطرة على دولة الخلافة التى كان يتمناها.



وقال الدكتور صلاح حسب الله إن أردوغان أصبح مهووسا وغير متزن وأصابته أمراض الحقد والكراهية تجاه مصر، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي تحققها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مختلف الأصعدة وتجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أن أردوغان يعاني من فشل وتراجع في ملفات عديدة في الداخل التركي ودائما أصبح يهرب من مشكلاته داخل تركيا بإشغال الرأي العام لدي شعبه بقصص وأساطير وأكاذيب وأحلام لا تجدها إلا فى مسلسلات السلطان التركى المهووس مثل مسلسل حريم السلطان.



وأكد الدكتور صلاح حسب الله أن أردوغان ارتكب خطايا كارثية ضد الشعب التركى الشقيق فهناك ما يزيد عن 75 ألف مُعتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين قام أردوغان باعتقالهم بمجرد معارضتهم الدستورية والقانونية لسياساته الدكتاتورية، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخرًا، وهناك عشرات الحالات من الوفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.



وقال إن أردوغان قام بفصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفي من وظائفهم الحكومية بدون أي مبرر سوى معارضتهم لسياساته الحمقاء كما قام بمُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين بدون أى سند من الدستور والقوانين التركية.



كما قام بحبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي لدرجة أن تركيا أصبحت من أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين والإعلاميين وفقًا للعديد من التقارير الدولية، إضافة إلى أن هناك عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك الذين قاموا بالفرار إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد، وقال الدكتور صلاح حسب الله إنه سوف يأتى اليوم وربما يكون فى القريب العاجل الذى سيحاكم فيه أردوغان باعتباره من الأنظمة التى تمول وتشجع وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على الأراضى التركية، مؤكدا أن نهاية أردوغان اقتربت بعد اتساع دائرة معارضيه داخل تركيا.