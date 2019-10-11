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توك شو

عودة المدارس خبر مفرح ولا مزعج .. شاهد تعليق أميرة شنب

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
الشيف أميرة شنب
الشيف أميرة شنب
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كـريـم الخـطيب
قالت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج في "المطبخ" إن خبر عودة المدارس بالنسبة لها مُفرح لعودتهم للروتين اليومي ومزعج بسبب النوم المبكر والتمارين و الدراسات الإجتماعية .

وأضافت أميرة أبو شنب خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" المُذاع على قناة "سي بي سي" أن تربية الأولاد صعبه لعدم رغبتهم في التعامل بشكل سريع و الإبتعاد عن السيطرة بشكل عام.

وأشارت أميرة أبو شنب إلى أن الأولاد باستطاعتهم الضِحك على الأب على عكسي تمامًا، لافتة إلى أنها المسؤولة عنهم بشكل كبير.
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