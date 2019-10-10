شاهد.. الحزن يسيطر على هنا الزاهد في عزاء طلعت زكريا

حرص الفنان مصطفى شعبان على تقديم واجب العزاء في الفنان طلعت زكريا، والذى أقيم مساء اليوم فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين وحضره عدد كبير من الفنانين.



وقد قام الفنان مصطفى شعبان بمساندة وتقديم واجب العزاء للفنانة هنا الزاهد في زوج أمها.



وكان كل من الفنان هشام ماجد، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى قمر، المنتج محمود شميس، المذيعة هند رضا، عمرو مهدي، إسراء عبد الفتاح ، المخرج عمرو عرفة، مجدى بدر، والأب بطرس دانيال، ومحمد محمود، والكاتب وليد يوسف، أكرم حسنى، أحمد صيام، المخرج أحمد صقر، محمد الصاوى، إيهاب فهمي، أشرف زكى ، كريم فهمى ، هشام ماجد ، جلال الشرقاوى وأكرم حسنى بالإضافة إلى الفنان محمد هنيدى ، قد حرصوا على تقديم واجب العزاء فى زميلهم طلعت زكريا .



كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفي الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، حيث توفى بعد 4 أيام من دخوله.