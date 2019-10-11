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محافظات

بندر الفيوم يفوز بدوري مستقبل وطن بالفيوم

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:50 ص
بندر الفيوم يفوز
بندر الفيوم يفوز بدورى مستقبل وطن بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم الحفل الختامي للموسم الثانى لدورى مستقبل وطن بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب والمهندس عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد للحزب و أحمد صبرى أمين شباب الحزب وقيادات الحزب بالفيوم والسادة النواب.

أقيم الحفل تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، وإشراف وتنظيم أحمد الجندى أمين شباب المحافظة لحزب مستقبل وطن بالفيوم حيث أقيم الحفل الختامي بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بدمو وتنافس فريق مركز طامية وبندر الفيوم حيث فاز فريق مدينة الفيوم على مركز طامية 3/6 وقام السيد رئيس الحزب بتسليم الدرع للفريق الفائز.

وحضر حفل الختامى عدد كبير من شباب محافظة الفيوم وحزب مستقبل وطن بالمحافظة .
بندر الفيوم يفوز بدوري مستقبل وطن بالفيوم
بندر الفيوم يفوز بدوري مستقبل وطن بالفيوم
بندر الفيوم يفوز بدوري مستقبل وطن بالفيوم
بندر الفيوم يفوز بدوري مستقبل وطن بالفيوم
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