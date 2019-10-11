القابضة للسياحة: 35.2 مليون جنيه صافي أرباح شركتي التجارة الداخلية خلال 2019/2018

أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة عن اعتماد ميزانيات شركتى التجارة الداخلية (الازياء الراقية و صيدناوى بيع المصنوعات)للعام المالى المنتهى 30 يونيو 2019 بصافى ربح بلغ 35.2 مليون.



وأظهرت نتائج أعمال العام المالي 2019/2018 لشركة الازياء الراقية (هانو -بنزايون )تحقيق ايرادات نحو 335.4 مليون جنيه و صافي ربح 26.2 مليون جنيه.



وسجلت عوائد المشاركات مع القطاع الخاص نحو 96 مليون جنيه، وجاري افتتاح عدد من الفروع بعد تطويرها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بعدة محافظات (القاهرة ،الإسكندرية ،الشرقية ، القليوبية ).



وأظهرت نتائج اعمال شركة صيدناوى بيع المصنوعات، تحقيق الشركة إيرادات بنحو 123 مليون جنيه و ربح 9 مليون جنيه .



وبلغت عوائد المشاركات مع القطاع الخاص خلال 2019/2018 نحو 55.7 مليون جنيه ، وجاري افتتاح عدد من الفروع بعد تطويرها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بعدة محافظات (القاهرة ،الاسكندرية ،الجيزة ، الغربية ، اسيوط ، كفر الشيخ ، الدقهلية ،البحر الاحمر).