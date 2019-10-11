قطاع الموارد الأساسية الأكثر تداولا بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدر قطاع موارد الأساسية قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 63.9 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 612.9 مليار جنيه.



وتلاه قطاع العقارات بتداول 150.3 مليون ورقة مالية بقيمة 431.5 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات مالية (باستثناء البنوك) بتداول 248.4 مليون ورقة مالية بقيمة 336.1 مليون جنيه.



وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع الاتصالات بتداول 214.8 مليون ورقة مالية وبقيمة 193.7 مليون جنيه، تلاه قطاع كيماويات بتداول 15.6 مليون ورقة مالية وبقيمة 179.8 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 32.2 مليون ورقة مالية وبقيمة 152.5 مليون جنيه، ثم قطاع رعاية صحية وأدوية بتداول 20.6 مليون ورقة مالية بقيمة 133.8 مليون جنيه.