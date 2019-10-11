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تعليم

كشوف الأسماء المقبولة بمدينة الأزهر الجامعية بالوجه القبلي من سوهاج

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:57 ص
الأسماء المقبولة
الأسماء المقبولة بمدينة الأزهر الجامعية بالوجه القبلي
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محمد شحتة
أعلن حسام مهران مدير المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالوجه القبلي، أنه يتم تسكين طلاب الفرقة الثالثة الحاصلين على تقدير جيد جدا، حتى الثلاثاء 2019/10/15.

وأضاف، مهران، في تصريح له، أن التسكين يشمل طلاب محافظة سوهاج مركز دار السلام، والبلينا، جرجا، العسرات ، والمنشاة ومحافظة المنيا مراكز العدو ، ومغاغة، بني مزار ، وسمالوط ، منوها أن من يخالف المواعيد المحددة يسقط حقه في التسكين.

كما أعلن مدير المدينة عن عرض كشوف المقبولين بالمدينة الجامعية للطلاب بأسيوط الفرقة الثالثة جيد جدًا.

وأشار إلى أن إدارة المدينة الجامعية، شددت على المسئولين على التسكين وكذلك القائمين على التغذية بتوفير المعاملة الطيبة للطلاب والاهتمام بالطعام المقدم لهم، في ضوء توجيهات الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب فرع قبلي، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.
كشوف الأسماء المقبولة بمدينة الأزهر الجامعية بالوجه القبلي من سوهاج
كشوف الأسماء المقبولة بمدينة الأزهر الجامعية بالوجه القبلي من سوهاج
كشوف الأسماء المقبولة بمدينة الأزهر الجامعية بالوجه القبلي من سوهاج
كشوف الأسماء المقبولة بمدينة الأزهر الجامعية بالوجه القبلي من سوهاج
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