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فن

أول ظهور.. ريهام سعيد تقدم واجب العزاء في وفاة طلعت زكريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:48 م
صدى البلد
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أحمد البهى
حضر عدد كبير من الفنانين عزاء الفنان طلعت زكريا ، والذى أقيم مساء اليوم فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكان على رأس هؤلاء الفنانين، الفنانون هشام ماجد، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى قمر ، المنتج محمود شميس، المذيعة هند رضا، عمرو مهدي، إسراء عبد الفتاح ، المخرج عمرو عرفة، مجدى بدر، والأب بطرس دانيال، ومحمد محمود، والكاتب وليد يوسف، أكرم حسنى، أحمد صيام، المخرج أحمد صقر، محمد الصاوى، ايهاب فهمى، أشرف زكى ، كريم فهمى ، هشام ماجد ، جلال الشرقاوى وأكرم حسنى بالإضافة الى الفنان محمد هنيدى ودنيا عبد العزيز وآيتن عامر وزوجها المصور السينمائى عز العرب .

وشهد العزاء الظهور الاول لريهام سعيد بعد منعها من ممارسة العمل الإعلامى لمدة عام ، حيث سبق وأن شاركت طلعت زكريا عددا من الأعمال المسرحية .

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفي الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، حيث توفى بعد 4 أيام من دخوله.
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