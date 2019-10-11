موجز السوشيال ميديا.. بـ قبلة لزوجها مى عمر تشعل السوشيال ميديا.. فرج عامر يتعرض لهجوم من متابعيه

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
على طريقة نجيب ساويرس.. فرج عامر يتعرض لهجوم شديد من متابعيه.. شاهد
كريم عفيفى يهنئ مي عمر بعيد ميلادها.. شاهد
فى ظهور نادر.. شاهد وليد سليمان بصحبة زوجته
نجيب ساويرس يشعل تويتر بعد مهاجمة أردوغان.. شاهد
اخيرا أهلاوي.. محمود كهربا يشعل السوشيال ميديا.. اعرف السبب
مي عمر تثير الجدل بـ قبلة لزوجها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.. فيديو
على طريقة نجيب ساويرس.. فرج عامر يتعرض لهجوم شديد من متابعيه.. شاهد
كريم عفيفى يهنئ مي عمر بعيد ميلادها.. شاهد
فى ظهور نادر.. شاهد وليد سليمان بصحبة زوجته
نجيب ساويرس يشعل تويتر بعد مهاجمة أردوغان.. شاهد
اخيرا أهلاوي.. محمود كهربا يشعل السوشيال ميديا.. اعرف السبب
مي عمر تثير الجدل بـ قبلة لزوجها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.. فيديو