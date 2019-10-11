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أيمن الرقب: غزو تركيا لسوريا هدفه عودة الإرهاب للمنطقة وتحرير سجناء داعش

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
غزو تركيا لسوريا
غزو تركيا لسوريا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة والقيادي بحركة فتح، إن الشعب الفلسطيني ليس ضد وجود حكما للأكراد وحق لهم في تقرير مصيرهم: "احنا كشعب فلسطيني عانينا كثيرا من عدم مقدرتنا من تقرير مصيرنا، ولسنا ضد أي شعب في تقرير مصيره".

وأضاف "الرقب" خلال استضافته ببرنامج "العرب في أسبوع" والمذاع على فضائية "TeN"، أنه يتمنى بأن يكون هناك وحدة عربية مثل الاتحاد الأوروبي والذي يضم قوميات مختلفة لأكثر من 50 دولة، موضحا أن وجود دول عرقية لا يعيقنا على إنشاء اتحاد عربي وقوة عربية في المستقبل: "حق كل الشعوب أن تقرر مصيرها فيما تريد".

وأكد القيادي بحركة فتح، أن الغزو التركي الحالي على سوريا في حقيقة الأمر هو احتلال أراضي عربية جديدة ودعم الإرهاب في المنطقة وليس الحرب على الأكراد كما يشاع، مشيرا إلى أنه ليس من المستبعد تحرير معتقلي "داعش" من السجون التي تسيطر عليها "قسد" وبالتالي تغيير الخارطة العربية وعودة الإرهاب.
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