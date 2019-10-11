الفنان أبو يكشف سر نجاح أغنية 3 دقات.. فيديو

قال الفنان أبو، إنه لم يتوقع نجاح اغنية "3 دقات" بهذا الشكل الكبير ووصولها إلى نصف مليار مشاهدة عبر اليوتيوب وذكر أن من يتوقع النجاح شخص محدود الطموح.



وأضاف الفنان أبو، خلال لقائه ببرنامج "اون ست" المذاع على قناة "أون" أنه إذا توقع نجاح معين لم يكن ليتجاوز 100 ألف مشاهدة على اليوتيوب وأنه يجب إلغاء التوقعات نهائيا.



وتابع الفنان أبو، أن سر نجاح أغنية "3 دقات" الي هذا الشكل الكبير بسبب أنه وضع روحه فيها وأن كل من شاركوه الغناء بالأغنية سواء تامر حبيب عند كتابة الاغنية معه والفنانة يسرا والمهندس نجيب ساويرس.



وأشار الفنان أبو إلى أن كل فريق عمل الأغنية كل منهم وضع روحه في اغنية 3 دقات وأنه لم يكن كليب عادي بل كأنه حفلة يوجد بها حياة لهذا ظهرت الاغنية بهذا الشكل الرائع وحصلت علي هذا النجاح الكبير.