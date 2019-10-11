قطع المياه عن 4 مناطق بمدينة أسوان مساء اليوم .. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قيامها بإجراء أعمال إحلال وتجديد روافع مياه الشرب القائمة بمناطق أسوان .



وبناءًا على هذه الأعمال سيتم قطع المياه عن 4 مناطق شرق مدينة أسوان بدءا من الساعة الحادية عشر مساء غد الجمعة ولمدة 12 ساعة.



وذكرت الشركة فى بيان لها أن المناطق المستهدفة بقطع مياه الشرب عن مناطق (الشيخ هارون بالكامل – عزبة الحدود بالكامل – عمارات غرب كيما – مصنع كيما) .



وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.