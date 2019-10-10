Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: لا أعرف مساعديّ محاميَّ الخاص المعتقلَين

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:57 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه لا يعرف الرجلين اللذين اعتقلا في وقت سابق من اليوم وهما من مساعدي محاميه الشخصي رودولف جولياني.

وصرح ممثلو الادعاء بأن رجلي أعمال كانا يساعدان جولياني في تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن اعتقلا بتهمة ضخ أموال روسية بشكل غير مشروع في لجنة انتخابية مؤيدة لترامب ولمرشحين سياسيين آخرين.

واحتجاز الرجلين اللذين ينحدران من أصول غير أمريكية أحدث تطورا مثيرا في سجال سياسي يهدد رئاسة ترامب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يعلق على تسريب مكالمته مع رئيس أوكرانيا

نائب بارز بالكونجرس يدعو لاستجواب ترامب.. لهذا السبب

اعتقال رجلي أعمال على صلة بمحامي ترامب بسبب مخالفات مالية

ترشيحاتنا

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

إحالة سعاد الخولي في قضية غسل الأموال للمحكمة الاقتصادية

سيحاكم قريبا.. متحدث البرلمان: أردوغان كذاب وكلامه عن مصر وقائدها مرفوض

توقف عن تناوله فورا.. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام

4 نجوم من الأهلي يغيبون عن حفل تسليم درع الدوري المصري اليوم

شيما صابر: الزمالك يفاوض صالح جمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون كاروهات.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة كلاسيك

مصرع رضيعة على يد والدها بشكل مأساوي .. شاهد ما حدث

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا