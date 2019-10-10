ترامب: لا أعرف مساعديّ محاميَّ الخاص المعتقلَين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه لا يعرف الرجلين اللذين اعتقلا في وقت سابق من اليوم وهما من مساعدي محاميه الشخصي رودولف جولياني.



وصرح ممثلو الادعاء بأن رجلي أعمال كانا يساعدان جولياني في تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن اعتقلا بتهمة ضخ أموال روسية بشكل غير مشروع في لجنة انتخابية مؤيدة لترامب ولمرشحين سياسيين آخرين.



واحتجاز الرجلين اللذين ينحدران من أصول غير أمريكية أحدث تطورا مثيرا في سجال سياسي يهدد رئاسة ترامب.