بحثوا المشكلات واقترحوا الحلول .. 55 صورة من ملتقى الأثريين التاسع بمتحف الحضارة

نظم إتحاد الأثريين المصريين فعَّاليات "ملتقي الأثريين التاسع 2019 "الخميس، بمسرح المتحف القومي للحضار المصرية بالفسطاط،تحت رعاية إتحاد الأثريين المصريين بالتعاون مع المجلس الأعلي للآثار ووزارة الآثار.



وتضمن الملتقي الذي حضرته كاميرا موقع صدي البلد وونشر منه 55 صورة،عرض فيلم تسجيلي عن الاتحاد ونشاطاته،وفي نهايته تم توجيه شكر وعرفان للدكتور عبد الحليم نور الدين عالم الآثار الراحل علي تاسيسه للاتحاد.



كما ألقى عدد من خبراء وعلماء الآثار كلمات ومداخلات،عرضوا فيها أبرز مشاكل الآثار وكيفية حلها،وان ذلك يتطلب التعاون الوثيق بين وزارة الآثار والجامعات خاصة التي بها كليات آثار.



وقد قام الاتحاد بتكريم علماء الآثار والعاملين في الحقل الأثري،كما منح شهادات تقدير للباحثين الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة في الآثار، تشجيعا لهم علي المضي قدمًا في مجالهم العلمي والعملي.



وألقت د.نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري كلمة كشفت فيها مجهودات وزارة الآثار في أعمال الحفر والتنقيب والاكتشافات في الوجه البحري،مؤكدة علي أن الوزارة تولي اهتمامًا بمنطقة سيناء ونشر الوعي الأثري فيها.



وفي كلمته أكد د.عادل الطوخي رئيس إتحاد الأثريين المصريين على الدور الكبير الذي لعبه عالم الآثار الراحل د.عبد الحليم نور الدين مؤسس الإتحاد،مشيرا الي أنه كان له فضل كبير في ظهور هذا الكيان للنور.



من جانبه قال د.أيمن وزيري نائب رئيس الإتحاد أنهم مهتمين بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية الآثار والدفاع عن تراث الوطن،والدفاع عن حقوق الأثريين.



وتابع:ونناشد الجميع في تفعيل نقابة الأثريين ونأمل أن تري النور قريبًا إن شاء الله،كما نسعي لتنمية ثقافة الأثريين والعاملين في الحقل الأثري،مؤكدا علي أن توحيد صف الأثريين هو حماية للآثار نفسها.