ذخيرة حية.. أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم الممر.. شاهد

أكد الفنان أحمد عز، بطل فيلم الممر، أن الذخيرة المستخدمة فى فيلم الممر هى ذخيرة حية. معقبا: "استخدمنا معدات الحرب فى 73"، لافتا إلى أن تنفيذ الأعمال الحربية كفيلم الممر، ليس عملية سهلة ويحتاج إلى مجهود كبير ليظهر بالشكل المطلوب.



وأضاف عز خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر قناة "Dmc"، أن المكسب الأدبي والمعنوي للممر أهم بكثير من المكسب المادي الذي حققه، مؤكدًا أن نوعية هذه الأفلام تعيش في التاريخ.



ولفت أحمد عز إلى أن النجاح الذي حققه فيلم الممر هو عدم شعور المشاهد بوجود الجرافيكس، متوجهًا بالشكر والتقدير لجميع العاملين خلف الكاميرا باعتبارهم السبب وراء هذا النجاح.



وفيما يتعلق بآخر أعماله، قال إنه ينتهي حاليًا من فيلم "يونس"، كما أنه يعمل على التجهيز لفيلم "كيرة والجن"، بالتعاون مع المخرج مروان حامد والفنان كريم عبد العزيز، مضيفًا: «أنا من جمهور كريم بحبه وبحترمه جدًا اشتغلنا سوا إعلانات وهو من الناس الحلوة في اللوكيشن".



واختتم: "بمجرد عرض فيلم الممر عليا عرفت إننا هنسجل جول وهنكسر الدنيا ولم أتوقع حجم هذا النجاح داخل وخارج ومصر".



يُشار إلى أن "الممر" فيلم دراما حربي مصري من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.