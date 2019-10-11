حملة لـ مكافحة الإدمان في أسوان

نظمت مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان ندوة توعية بمخاطر المخدرات وكيفية الوقاية منها، والتطرق إلى قدرة المستشفى على تلقى مصابى الإدمان وعلاجهم من التعاطى.



وقال الدكتور محمود بدر الدين، مدير مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بأن المستشفى تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وتقدم خدمات فى العيادات النفسية لعلاج المرض النفسى بالإضافة إلى عيادات الإدمان، وعيادات علاج الإدمان كان مخصص لها يوم واحد فقط فى الأسبوع لإستقبال المرضى، ولكن بعد زيادة الخدمة والإقبال عليها تم زيادة عدد الأيام لتصبح يومان فى الأسبوع .



وأوضح محمود بدر الدين بأن طريقة علاج الإدمان تبدأ من مرحلة تغيير المفاهيم ومعرفة سبب الإقلاع عن المخدرات ويتم مساعدة المريض طبيًا ونفسيًا وإستخدام الأدوات الطبية المتاحة، بالإضافة إلى مساعدات أخرى من ملاعب رياضية وغير ذلك.



وأشار إلى أنه تم تنظيم عدد من الندوات للتوعية بمخاطر الإدمان فى قرية غرب أسوان وغيرها من قرى وأنحاء محافظة أسوان وذلك فى إطار توجيهات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان لتنظيم قوافل توعية على نطاق الجمهورية، لتوعية المجتمع بخطورة الإدمان وأضراره ومحاربة المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتعاطى ، وتوعية الشباب والأهالى فى نطاق القرية ، وإستقبال الأسئلة والإستفسارات من الأهالى المشاركين.

