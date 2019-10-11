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اقتصاد

خبير: انخفاض معدل التضخم أهم المكاسب الكبرى للقطاع المصرفي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
أحمد شوقي الخبير
أحمد شوقي الخبير المصرفي
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ياسر جمعة
قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، ان إنخفاض معدل التضخم ليصل إلى 4.77% خلال شهرأكتوبرمقارنة 7.45% في الشهر السابق وبمعدل سالب 2.68% وفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري يعد أحد أهم المكاسب الكبرى للقطاع المصرفي المصري والتي ساهمت بدورها لقيام البنك المركزي المصري خلال العام الحالي بخفض معدلات العائد عدة مرات أخرها بنسبة 1% ليصل معدل العائد على الإيداع إلي 13,25% ومعدل العائد على الإقراض إلي 14,25% وهو أدني مستوي لهما منذ أكثر من ستة أعوام والتي ستساعد بدورها على تشجيع المستثمرين في الإعتماد على البنوك للحصول علي التمويلات اللازمة لتمويل أنشطتهم ومشروعاتهم التوسعية ممايساهم في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة .

وتابع الخبير المصرفي، ان ذلك سيعزز من ربحية البنوك نتيجة زيادة محفظة القروض والتمويلات المقدمة للعملاء وزيادة نسبة القروض إلى الودائع وعلى النقيض قد يؤثر خفض معدلات العائد على الودائع إلى فقدان البنوك إلى جزء من ودائعها وذلك لتوجه المودعين للاستثمار في البورصة لتعوضهم عن انخفاض معدلات العائد بالبنوك. ويجب على البنوك في الفترة الحالية البحث عن توفير منتجات مبتكرة لتشجع المودعين على عدم سحب ودائعهم من البنوك كصناديق الاستثمار ذات العوائد المتغيرة وغيرها من الأدوات الأخرى.

وتجدر الاشارة ان شبكة "بلومبرج" الأمريكية قالت أن تراجع معدل التضخم هو مكسب رئيسي للبنك المركزي المصري و إن انخفاض التضخم السنوى فى مصر فى أغسطس، إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2013 ، يمهد الطريق لجولة جديدة من تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
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