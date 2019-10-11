اخبار نادي الزمالك اليوم .. اتحاد الكرة يصدم الملكي.. ومجلس الإدارة يؤجل تجديد تعاقد ثلاثي الفريق

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:تأهل فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي ببطولة أفريقيا أبطال الدوري لكرة اليد وذلك بعد فوزه على فريق ريد ستار الإيفواري بنتيجة 35 -23 في دور الثمانية للبطولة.عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة سريعة مع محمد أسامة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالة محمد عبد الغني ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر لاعبي الفريق.حصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بسبب معاناته من الإصابة بشد خفيف في العضلة والتي على أثرها أدى أمس تدريبات تأهيلية.كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موقف فريق جينيراسيون فوت السنغالى من خوض مباراة نادي الزمالك بعد قرار إعادتها فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا يوم 24 أكتوبر الجاري.فاز ناشئو فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٤ على النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب النادي، بالجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين .كشف أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، عن تفاصيل جديدة حول تأجيل مباراة القمة رقم 119 التي تجمع بين نادي الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في إطار الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.تسبب انضمام الثلاثي محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة للمنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة بتسوانا وديا، في تأجيل جلسة حسم ملف تعديل عقود الثلاثي.