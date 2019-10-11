اخبار نادي الزمالك اليوم .. اتحاد الكرة يصدم الملكي.. ومجلس الإدارة يؤجل تجديد تعاقد ثلاثي الفريق

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:
بعد الفوز على ريد ستار.. يد الزمالك تتأهل لنصف نهائى بطولة أفريقيا
تأهل فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي ببطولة أفريقيا أبطال الدوري لكرة اليد وذلك بعد فوزه على فريق ريد ستار الإيفواري بنتيجة 35 -23 في دور الثمانية للبطولة.
ميتشو يطمئن على المصابين الثلاثة فى تدريب الزمالك
عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة سريعة مع محمد أسامة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالة محمد عبد الغني ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر لاعبي الفريق.
مران الزمالك اليوم .. راحة لـ شيكابالا وعبدالغنى يواصل التدريب وحضور مبكر لـ جابر
حصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بسبب معاناته من الإصابة بشد خفيف في العضلة والتي على أثرها أدى أمس تدريبات تأهيلية.
كاف يكشف موقف جينيراسيون فوت النهائي من خوض مباراة الزمالك
كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موقف فريق جينيراسيون فوت السنغالى من خوض مباراة نادي الزمالك بعد قرار إعادتها فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا يوم 24 أكتوبر الجاري.
الزمالك يكتسح الأهلي بهدفين دون رد ويتصدر دوري الناشئين
فاز ناشئو فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٤ على النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب النادي، بالجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين .
اتحاد الكرة يصدم الزمالك في القمة 119 أمام الأهلي
كشف أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، عن تفاصيل جديدة حول تأجيل مباراة القمة رقم 119 التي تجمع بين نادي الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في إطار الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.
الزمالك يؤجل تعديل عقود ثلاثي الفريق.. لهذا السبب
تسبب انضمام الثلاثي محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة للمنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة بتسوانا وديا، في تأجيل جلسة حسم ملف تعديل عقود الثلاثي.
بعد الفوز على ريد ستار.. يد الزمالك تتأهل لنصف نهائى بطولة أفريقيا
تأهل فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي ببطولة أفريقيا أبطال الدوري لكرة اليد وذلك بعد فوزه على فريق ريد ستار الإيفواري بنتيجة 35 -23 في دور الثمانية للبطولة.
ميتشو يطمئن على المصابين الثلاثة فى تدريب الزمالك
عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة سريعة مع محمد أسامة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالة محمد عبد الغني ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر لاعبي الفريق.
مران الزمالك اليوم .. راحة لـ شيكابالا وعبدالغنى يواصل التدريب وحضور مبكر لـ جابر
حصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بسبب معاناته من الإصابة بشد خفيف في العضلة والتي على أثرها أدى أمس تدريبات تأهيلية.
كاف يكشف موقف جينيراسيون فوت النهائي من خوض مباراة الزمالك
كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موقف فريق جينيراسيون فوت السنغالى من خوض مباراة نادي الزمالك بعد قرار إعادتها فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا يوم 24 أكتوبر الجاري.
الزمالك يكتسح الأهلي بهدفين دون رد ويتصدر دوري الناشئين
فاز ناشئو فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٤ على النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب النادي، بالجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين .
اتحاد الكرة يصدم الزمالك في القمة 119 أمام الأهلي
كشف أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، عن تفاصيل جديدة حول تأجيل مباراة القمة رقم 119 التي تجمع بين نادي الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في إطار الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.
الزمالك يؤجل تعديل عقود ثلاثي الفريق.. لهذا السبب
تسبب انضمام الثلاثي محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة للمنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة بتسوانا وديا، في تأجيل جلسة حسم ملف تعديل عقود الثلاثي.