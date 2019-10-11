الخارجية الأمريكية: تركيا ارتكبت خطأ كبيرا في سوريا.. ونتشاور مع هذه الدولة

أكدت الخارجية الأمريكية، الخميس، ارتكاب القوات التركية خطأ كبيرا بعمليتها العسكرية في سوريا.



وأضافت الوزارة أن الخطوط الحمر الأمريكية التي وضعتها لتركيا، تشمل "التطهير العرقي للأكراد".



وتابعت الوزارة في بيانها: "نتشاور مع حلفائنا في السعودية بشأن العملية العسكرية التركية".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف عن عدد من الخيارات، للتعامل مع الأزمة الحالية بعد إطلاق تركيا العملية العسكرية "نبع السلام"، في شمال سوريا، للقضاء على الأكراد.



وقال "ترامب"، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدينا خيار واحد من 3 خيارات للرد على تركيا وهي، إرسال آلاف القوات والانتصار عسكريا، أو ضرب تركيا بشدة من الناحية المالية ومعاقبتها، أو التوسط في صفقة بين تركيا والأكراد".



وأضاف "ترامب" أن الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش في سوريا بنسبة 100% ، لافتا إلى أنه لم يعد لدى واشنطن أي قوات في المنطقة التي تتعرض للهجوم من قبل تركيا.