أسبوع واحد يفصل أحمد عز عن "يونس "

يواصل الفنان أحمد عز تصوير دوره ضمن أحداث فيلم يونس ، والذى من المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر القادم، حيث يتبقى لـ أحمد عز أسبوع واحد فقط ، وينتهى من تصوير العمل كاملًا ، ليبدأ بعد ذلك تصوير دوره ضمن أحداث فيلم 1919، والذى يشارك فى بطولته كريم عبد العزيز .



يُشار إلى أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم "الممر" من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.





