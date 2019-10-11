بفستان بسيط .. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة لها.



ظهرت ريهام فى الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان طويل جمع بين مجموعة من الألوان الهادئة، ونسقت معه حزام أسود حول منطقة الخصر مما كشف عن قوامها الرشيق، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة.



وانتعلت ريهام بوت متوسط الطول باللون الأسود، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



