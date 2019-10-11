Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان بسيط .. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:58 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة لها.

ظهرت ريهام فى الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان طويل جمع بين مجموعة من الألوان الهادئة، ونسقت معه حزام أسود حول منطقة الخصر مما كشف عن قوامها الرشيق، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة.

وانتعلت ريهام بوت متوسط الطول باللون الأسود، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كعب عالي وهوت شورت .. نوال الزغبي تتألق في إطلالة عصرية

بعد تبنيها حالات حرجة.. ريهام حجاج تطالب متابعيها بعلاج المرضى غير القادرين

سيلفى بدون مكياج.. ريهام حجاج فى أحدث ظهور

بـ هوت شورت وخلخال.. منة فضالى تظهر بـ إطلالة مثيرة فى فرنسا

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION

ريهام حجاج تتألق بـ إطلالة كاجوال برفقة أصدقائها

ترشيحاتنا

خوفًا من محو إسرائيلي .. مقلاع داود تنضم لـ جيش الاحتلال

انتظروا المفاجآت.. مرتضى منصور يرد على إمكانية رحيل كهربا للأهلي

ردا على كهربا .. الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي

للمرة الأولى .. كواليس فيلم الممر .. شاهد

دون لفت انتباههم.. مصور يلتقط صورا للمشاهير في أوضاع غريبة مع هواتفهم

نظرة الخطيب وكلمة الجنايني .. 5 مشاهد لا تفوتك في حفل تسلم الأهلي لـ درع الدوري الممتاز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط .. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها

من داخل سيارتها .. شاهد تاتو هيفاء وهبي وإطلالتها الجريئة