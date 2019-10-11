ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر بأسوان قبل بيعها بالأسواق .. صور

لبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى وتحقيق السيطرة الرقابية والتموينية المشددة لضبط الأسعار فى الأسواق المحلية وحماية المواطنين من محاولات بعض التجار عديمى الضمير ببيع سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمى .



رصدت " صدى البلد " نجاح الأجهزة التموينية فى ضبط سيارة نقل محملة بكمية من السلع مجهولة المصدر .



ومن جانبه أكد المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأنه بمجرد ورود معلومات عن قيام بعض سيارات النقل بجلب كميات من السلع الإستهلاكية المجهولة المصدر لبيعها داخل مدينة أسوان فقد تم عرض هذه المعلومات على محافظ أسوان والذى أمر بمتابعة ذلك وسرعة ضبط السيارة المستخدمة فى نقل هذه السلع وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.



وأضاف حسام العربى بأنه تم عمل عدة أكمنة متحركة من مفتشى التموين والذين قاموا بضبط سيارة النقل أثناء محاولة ضخ كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر للأسواق والتى شملت 1،5 طن من زيت الطعام و 2،3 طن أرز و 300 كجم حمص شامى المستخدم للطبخ و 325 كجم من الفول المدمس و50 كجم من البهارات المتنوعة .



وقال إنه بمجرد ضبط هذه الكميات من السلع مجهولة المصدر تم تحرير محضر بالواقعة مع التحفظ على سيارة النقل وتحويل جميع ملابسات الواقعة للنيابة العامة لإتخاذ اللازم .

