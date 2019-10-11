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محمد فراج: لم أكن أتوقع كل هذا النجاح لفيلم الممر.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:41 ص
محمد فراج
محمد فراج
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حمزة شعيب
أكد الفنان محمد فراج، أحد أبطال فيلم الممر أنه لم يكن يتوقع كل هذا النجاح لفيلم الممر، مشيرا إلى أن تقديم فيلم تاريخي هو عمل درامي صعب يستوجب مجهودا خرافيا للخروج بأفضل صورة.

وتابع فراج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى راضوان مقدم برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"فيلم الممر صعب تمثيله لأنه من الأفلام التى تقدم رسالة وطنية".

يُشار إلى أن فيلم "الممر" فيلم دراما حربي مصري من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.
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