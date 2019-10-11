بدون بيض .. طريقة عمل المايونيز في المنزل

لن تخلو السفرة من السلطات او الصوص ويعد المايونيز الافضل لدي الكثير لذلك تعرفي علي طريقة عمل المايونيز في المنزل

مايونيز بدون بيض



أولا المقادير :



1/2كوب حليب

2 ملعقة خل

ذرة ملح

1كوب زيت



ثانيًا طريقة التحضير:

يتم ضرب اللبن في الخلاط الكهربائي.

نضيف للبن الخل تدريجيًا ونستمر في الخفق نضيف الملح حسب الرغبة.

نضيف الزيت بشكل تدريجي على شكل خيط رفيع حتى نحصل على قوام كثيف.

يمكن أن يحفظ لأكثر من 5 أيام.

