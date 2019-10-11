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رياضة

تعرف على جميع نتائج مباريات تصفيات يورو 2020.. اكتساح هولندا لـ أيرلندا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:16 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أقيمت اليوم 10 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، أبرزها اكتساح بلجيكا لـ سان مارينو وفوز هولندا على أرضها.

وحقق المنتخب الهولندي فوزا مثيرا على نظيره منتخب أيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "روتردام"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ونجح منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم في تحقيق نتيجة جيدة بالفوز على نظيره المجري بثلاثية نظيفة.

وجاءت جميع نتائج المباريات على النحو التالي:


تعرف على جميع نتائج مباريات تصفيات يورو 2020.. اكتساح هولندا لـ أيرلندا
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