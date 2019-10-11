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محافظات

بالأرقام .. الإسماعيلية تتصدر محافظات المرحلة الأولى في التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:07 ص
منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي الشامل
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انجي هيبة
تصدرت محافظة الاسماعيلية محافظات المرحلة الاولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وشهدت ٢٢ وحدة صحية موزعة بأنحاء المحافظة إقبال وتسجيل المواطنين فى المنظومة الجديدة.

وطبقا لمؤشرات معدلات الآداء للإدارات الصحية بالإسماعيلية المشاركة فى التسجيل فى منظومة التأمين الصحي الشامل
خلال الفترة من 1/10 الى 10/10/2019، تتصدر إدارة التل الكبير ترتيب الإدارات فى الأداء وتحقيق أعلى نسبة تسجيل للملفات العائلية والفردية بإجمالى 2207 ملف عائلى بمعدل تسجيل يومي 221 ملف يليها إدارة القصاصين ثم إدارة الإسماعيلية الصحية.

وبناء عليه قرر الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية مكافأة فريق إشراف إدارة التل الكبير بمكافأة مادية وقدرها 500 جنيه لكل عضو تقديرا لآدائهم المتميز وكذلك مكافأة اعضاء أول ثلاث فرق متميزة فى الأداء والتسجيل بوحدات طب الأسرة المشاركة فى المنظومة وهى وحدة طب الأسرة بسرابيوم بإجمالى عدد ملفات عائلية 860، يليها وحدة طب الأسرة بالبعالوة الكبرى بإجمالى 811 ملف عائلى، ثم وحدة طب الأسرة بأبو خليفة بإجمالى 804 ملف عائلي بمكافأة مادية لكل عضو تقديرا لآدائهم المتميز .
بالأرقام .. الإسماعيلية تتصدر محافظات المرحلة الأولى في التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل
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