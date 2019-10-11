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توك شو

سياسي فلسطيني: تركيا ترغب في التمدد بسوريا حتى تصل إلى تخوم نهر الفرات

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن العرب قد أضاعوا سوريا بشكل كبير؛ وما تمر به سوريا حاليا هو عودة أطماع تركيا ورغبتها للتمدد في الداخل السوري.

وأضاف "الرقب" خلال استضافته ببرنامج "العرب في أسبوع" والمذاع على فضائية "TeN"، أن تركيا تريد احتلال أكبر مساحة ممكنة من سوريا حتى تصل لنهر الفرات بالعراق وتوسع بقعتها الجغرافية، موضحا أن الإعلام يتحدث عن حرب تركيا في الشمال السوري خوفا من التمدد الكردي في المنطقة؛ ولكن وفي حقيقة الأمر هو دعما لقوات "داعش" في المنطقة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن هناك مفاوضات جارية مع النظام السوري لتلتزم "قوات سوريا الديمقراطية" وتقوم بالعمل مع القوات الرسمية السورية؛ ولم يصل الأمر حتى الآن إلى الاتفاق الكامل، مشيرا إلى أن تركيا تريد التمدد جغرافيا بسوريا وتنقل 2 مليون لآجي سوري للأراضي السورية لتغير ديموجرافيا منطقة الشرق الأوسط.
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