أول تعليق من مؤمن زكريا عقب تكريمه في حفل تتويج الأهلي بالدوري .. فيديو

حرص مؤمن زكريا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه رسالة شكر لكل الجماهير المصرية على دعمه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى "في أقرب فرصة سأكون في الملاعب من جديد".



وقال مؤمن زكريا في تصريحاته مع قناة تايم سبورتس : "فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي بلقب الدوري، الموسم الماضي كان صعبا للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب. بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة".



وواصل "في أقرب فرصة سأكون في الملاعب من جديد، ومواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه".



وأكمل حديثه قائلا: "أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم على حبهم".