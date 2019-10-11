Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من مؤمن زكريا عقب تكريمه في حفل تتويج الأهلي بالدوري .. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:37 ص
مؤمن زكريا وحسام
مؤمن زكريا وحسام عاشور
Advertisements
محمد رشاد
حرص مؤمن زكريا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه رسالة شكر لكل الجماهير المصرية على دعمه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى "في أقرب فرصة سأكون في الملاعب من جديد".

وقال مؤمن زكريا في تصريحاته مع قناة تايم سبورتس : "فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي بلقب الدوري، الموسم الماضي كان صعبا للغاية وأحمد الله على تتويجنا باللقب. بإذن الله البطولة ستكون أسهل في الفترة المقبلة".

وواصل "في أقرب فرصة سأكون في الملاعب من جديد، ومواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه".

وأكمل حديثه قائلا: "أشكر جماهير الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي وكل الأندية في مصر بعد دعمها لي. أشكرهم على حبهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤمن زكريا يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع الأهلي .. رسالة الخطيب والاعتزال الأبرز (فيديو)

مؤمن زكريا وأزمته النفسية.. هكذا دعم نجوم الكرة لاعب الاهلي

مؤمن زكريا .. رسائل مؤثرة من مشاهير الكرة لمؤازرة الحراق: بانتظارك يا بطل وستعود أقوى

أحمد مرتضى يدعم مؤمن زكريا بهذه الطريقة

ملحمة وفاء.. جماهير الأهلي تحتشد أمام منزل مؤمن زكريا وتهتف له.. فيديو

أخبار الأهلي اليوم 16-9-2019.. فايلر يصحح أخطاء لاعبيه قبل سوبر الزمالك.. النادي يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا

ترشيحاتنا

شاهد.. الحزن يسيطر على هنا الزاهد في عزاء طلعت زكريا

دعاء قبل النوم داوم النبي على ترديده .. احرص عليه

أول ظهور رسمي للعضو الجديد بالجهاز الفني للزمالك

تصفية الانتحاري .. الداخلية : إحباط محاولة استهداف كمين أمني في العريش بحزام ناسف

ذخيرة حية.. أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم الممر.. شاهد

هروب إرهابي خطير من سجون الأكراد بعد الغزو التركي على سوريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برة المطبخ.. 5 استخدامات مذهلة لـ الليمون

أغرب محاولة سرقة.. شراء شطيرة برجر شرط لسرقة خزنة مطعم وجبات سريعة

شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا